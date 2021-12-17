مع نهاية العام الحالي كيف تبدو الامور في العالم العربي ....؟؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/12/17 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي مع نهاية العام الحالي كيف تبدو الامور في العالم العربي ......



؟؟؟؟لبنان : دفع الوزير جورج قرداحي الى الاستقالة كانت بلا شك إستمرار لا مُبرر له لإذلال لبنان والشعب اللبناني وهدر ما تبقى من سيادته وكرامته الوطنية ..



وذلك لا لشيئ سوى لارضاء العنجهية المُتخلفة لمشايخ السعودية والخليج ..



وللاسف ساهمت في هذا الاذلال وهذه الاهانة مجمل الطبقة السياسية الطائفية الفاسدة في لبنان "بلا استثناء " ..



و ......





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