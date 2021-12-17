2021/12/17 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الجمعة، مصرع 12 شخصا وفقدان طفل رضيع جراء سيول جارفة اجتاحت المدينة ومناطق محيطة بها.وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 12 شخصا وفقدان طفل..



الحصيلة النهائية لضحايا سيول اربيل المركز الخبري الوطني.

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