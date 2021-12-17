عنكبوت على مسؤولة صحة بأستراليا يعطّل مؤتمرًا صحفيًا.. شاهد رد فعلها

2021/12/17 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطّل عنكبوت مؤتمرًا صحفيًا عن إصابات كوفيد - 19، لوزيرة الصحة في كوينزلاند بأستراليا، حيث كانت المسؤولة تجيب عن أسئلة تتعلق بارتفاع الإصابات بكورونا في كوينزلاند منذ فتح حدود الولاية في 13 ديسمبر.

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