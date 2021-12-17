مصادرة وغضب ثم تراجع.. ما سر الكتاب الذي أربك وزير الثقافة؟

2021/12/17 | 21:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في سابقة لم تشهدها البلاد منذ 2003، صادرت السلطات نسخ كتاب من معرض العراق الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة، قبل أن تصدر الوزارة بيانًا غاضبًا تراجعت عنه لاحقًا.

وأعلنت وزارة الثقافة، 17 كانون الأول/ديسمبر، مصادرة كتاب "المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل" للباحثة في الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، والصادر عن دار كنوز عام 2016.

وهاجمت الوزارة في بيانها الأول، مؤسسة المدى، مؤكدة أنّ الوزير حسن ناظم قاطع فعاليات المعرض.

وشددت الوزارة، أنّ عرض الكتاب "يخالف القوانين العراقية النافذة، ويتقاطع مع الموقف الحكومي في مسألة احترام العقائد والموروثات الثقافية لمكونات الشعب العراقي داخليًا، وبناءِ علاقاتِ حُسن جوارٍ مع الدول الصديقة والشقيقة".

فيما قالت في البيان الثاني، إنّ "البيان الذي صدر بشأن الموقف من معرض الكتاب قد تم حذفه من جميع المنصات لأنّه لا يمثل وجهة النظر الرسمية، وتم التنبيه إلى ضرورة التأني في التعامل مع مثل هذه القضايا ذات البعد الوطني، كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى اعتماد هذا التوضيح بدلاً من البيان المذكور خدمةً للمصلحة الوطنية العامة".

وأضاف البيان، أنّ "الكتاب الذي أشير إليه سببًا للإشكال قد تم سحب كافة نسخه والتحقيق مع الجناح الذي عرضه".

ويتناول الكتاب، العلاقات "العلنية والخفية" بين إٍسرائيل وإيران على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية وأيضًا الاستخباراتية في خمسة فصول بواقع 261 صفحة.

ويعرض الكتاب عددًا من "الوثائق والمراسلات السرية" بين الدولتين تشير إلى طبيعة العلاقة بينهما والتي تتسم علنًا بالعداء.

وسبق أن عملت مؤلفة الكتاب، الحاصلة على درجة الماجيستير في الإعلام السياسي من جامعة القاهرة، صحافية متخصصة بالشأن الإٍسرائيلي، كما حصلت على لقب مستشار ثاني للعلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة من منظمة بعثة السلام التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع بدوره للأمم المتحدة.

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