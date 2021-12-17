الكشف عن 4 مواقع نووية إيرانية غير معلنة وفرصة سانحة لبايدن

2021/12/17 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، عن وجود شبهات نشاط عسكري نووي في مواقع إيرانية غير معلنة، وكيف يمكن للولايات المتحدة استغلال ذلك للضغط على طهران بشأن ملفها النووي.

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