2021/12/17 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواطنة بين إحساس المرء وقبضة السلطة – لطيف دلو الوطن اتذكرمن منتصف الخمسينيات الى منتصف الستينيات من القرن الماضي كعصر الهدوء والسكينة نسبيا ،وتعلمنا بأن حب الوطن من الايمان وجزأ من كيان المرأ وارتباطه به روحية وجميع سكان القرى اكثر من غيرهم كانوا يشعرون بذلك ويجري في عروقهم كالدم لان اكلهم وشربهم وملبسهم في حياة بسيطة […]

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