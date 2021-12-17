2021/12/17 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية النضج الثقافي في تلكيف – ذنون محمد كل مدينه او بلدة لها مرحله من مراحل النهوض والولوج الئ الحياة وترك بصمة في ذاك وتلك المرحله هي مرحلة صعبه لانعدام الوسائل المساعده والاعتماد علئ جهود ذاتيه وهذا امر صعب وشاق وعليه فأن بصمة هولاء لايمكن ان تنسئ او ان تمر مرور الكرام فلابد من تاكيدها وبيانها […]

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