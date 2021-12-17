2021/12/17 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهار..عمل روائي رصين – رضا الخفاجي يؤكد الروائي المبدع علي ضياء الدين في عمله الروائي الجديد ( أنهار) السير على نفس إسلوبه الرصين والشيق والممتع، الذي إنتهجه في روايته الأولى ( خرائب الكريستال).فهو ينتقي أبطال روايته من الواقع المعاش، وفي أماكنه الحقيقية، ويسلط الضوء على تناقضات رؤى شخوصه، معتمداً في سرده الروائي، وحسب تطور […]

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