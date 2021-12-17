2021/12/17 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي شاب مصرعه، الجمعة، إثر تعرضه إلى صاعقة رعدية في محافظة أربيل، بالتزامن مع موجة السيول التي اجتاحت المدينة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. مصرع شاب إثر تعرضه لصاعقة رعدية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. مصرع شاب إثر تعرضه لصاعقة رعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).