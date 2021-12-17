2021/12/17 | 22:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IygbFmtjmtg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. عشرات التدريسيين يتظاهرون احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحقهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى.. عشرات التدريسيين يتظاهرون احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).