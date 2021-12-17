حكومة محلية تدعو الى إنشاء صندوق لإعمار المحافظات الفقيرة

2021/12/17 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

دعا نائب محافظ واسط عادل الزركاني، اليوم الجمعة، الى إنشاء صندوق لإعمار المحافظات الفقيرة.

وقال الزركاني في حديث لوكالة (بغداد اليوم) ان "المحافظات الفقيرة غير النفطية تستحق تخصص موازنة مستقلة عبر الصندوق لاعمارها، فضلا عن المحافظات ذات الموازنات القليلة، والمحافظات الاخرى التي تحتاج لدعم واعمار".

وتابع "سنطرح هذه الفكرة على اعضاء مجلس النواب وسنضغط باتجاه أن يتبنوه".

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