2021/12/17 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، اليوم الجمعة، التوافق الشامل حول 5 قضايا هامة في المشهد الامني العام داخل المحافظة.

‏وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اكثر من 100 شخصية من زعماء وشيوخ العشائر في ديالى عقدوا مؤتمرا موسعا في بعقوبة بحضور قادة الاجهزة الامنية تناولت دراسة الوضع العام في المحافظة من خلال ملفات عدة تشكل كل منها تاثيرا في الاستقرار والسلم الاهلي والمجتمعي".

‏وأضاف الربيعي،إن "المؤتمر خرج بتوافق شامل بين كل الزعماء والشيوخ حول سبل انهاء ملف الخصومات التي تعيق عودة النازحين والمهجرين في كل مناطق ديالى ودعم فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد اجهزتها الامنية وتجريم الدكة العشائرية والمتاجرين بالمخدرات ودعم القوى الامنية في تعقب من يثير هذه الاشكاليات وعدم توفير اي اسناد عشائري له".

وأشار إلى أن "المؤتمر يعد الاكبر من نوعه في ديالى وجاء في ظرف حساس يستدعي جهود داعمة للقوات الامنية في تعزيز الاستقرار وانهاء اي اشكاليات تنعكس سلبا على الامن الداخلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ديالى تعلن "التوافق الشامل" حول 5 قضايا هامة وتؤكد: تجريم هؤلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ديالى تعلن "التوافق الشامل" حول 5 قضايا هامة وتؤكد: تجريم هؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).