للمرة الأولى.. الإطار التنسيقي يكشف عن موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة في العراق - عاجل

2021/12/17 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الجمعة، ان الإطار التنسيقي ينتظر قرار المحمة الاتحادية بشأن الشكاوى المقدمة لإلغاء نتائج الانتخابات للبدء في مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال جابر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي جاهز لطرح نفسه كتحالف منسجم وذو رؤية موحدة ستساهم بتسهيل اختيار الرئاسات الثلاث خلال بدء المشاورات بهذا الأمر مع الكتل الأخرى".

وأضاف، ان "الإطار ينتظر قرار المحمة الاتحادية بشأن الشكاوى المقدمة لإلغاء نتائج الانتخابات للبدء في مشاورات تشكيل الحكومة مع الكتل الأخرى في حال كان قرارها المصادقة على نتائج الانتخابات".

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