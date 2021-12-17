وزير الزراعة يوجه دعوة للفلاحين بأخذ الحيطة والحذر بشأن موجات السيول والأمطار

2021/12/17 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، الفلاحين والمزارعين بأخذ الحيطة والحذر بشأن موجات السيول والامطار المتوقع حدوثها.وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندعو الفلاحين والمزارعين بأخذ الحيطة والحذر بشأن السيول والامطار التي حدثت و المتوقع حدوثها”.وأكد على “ضرورة اتخاذ الفلاحين والمزارعين اقصى درجات التأهب لاي …

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