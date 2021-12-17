إصابة سبعة أشخاص بحادث سير جنوب الحلة

2021/12/17 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن مستشفى الحلة الجراحي مساء اليوم الجمعة أن المستشفى استقبل سبعة أشخاص ثلاثة منهم بحالة خطرة كانوا قد أصيبوا بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والديوانية جنوب الحلة.وقال الدكتور ربيع زكي مدير المستشفى" أن المستشفى استقبل سبعة أشخاص بينهم امرأة كانوا قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة انقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والديوانية جنوب الحلة.واضاف أن المستشفى قدم المعالجة الطبية اللازمة وان حالة ثلاثة منهم خطرة"./انتهى

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