2021/12/17 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة ليس لديها مسار للعودة إلى الاتفاق النووي المركز الخبري الوطني.

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