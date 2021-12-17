2021/12/17 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالومي تستعرض محطات من تاريخ الأردن عمان – الزمان استعرضت مسرحية سالومي التي عُرضت، السبت الماضي، على خشبة مسرح أسامة المشيني في عمّان، محطّات من تاريخ الأردن زمن الحارث الرابع ملك الأنباط في مملكة بترا.والمسرحية التي حصل نصّها على جائزة في مسابقة مئوية الدولة الأردنية التي أطلقتها وزارة الثقافة الاردنية مطلع العام الحالي، من تأليف […]

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