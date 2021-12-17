2021/12/17 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق بطولة بالتنس الأرضي للفئات العمرية بغداد- الزمان إنطلقت بملاعب مجمع الشعب بطولة العراق بالتنس للفئات العمرية 14 و 16 عاما.وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للتنس أسعد شاكر ان البطولة تقام لاختيار المنتخب الوطني الذي سيمثل العراق في بطولة سيرلانكا الدولية التي من المؤمل إقامتها منتصف شهر شباط القادم.وأضاف قائلاً ان البطولة شهدت […]

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