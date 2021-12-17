2021/12/17 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يقرّر إستمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني الجوية تقهر أربيل ونقطة للقاسم في جولة الممتاز الناصرية- باسم الركابي احتل القوة الجوية مواقع الغريم الزوراء بفارق الاهداف 28 نقطة مؤقتا بعد انهاء مهمة اربيل بهدف حمادي احمد وليعود البطل ليعكس نفسه بشكل جيد بعد النتيجة الثانية المطلوبة خلال اسبوع للذي شهد خسارة اربيل مرتين تواليا […]

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