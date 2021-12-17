منظمة الصحة العالمية تعطي لقاح

2021/12/17 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إعطائها الإذن الطارئ للاستخدام للقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد- 19 (NVX-CoV2373) موسعة بذلك قائمتها من اللقاحات المرخّص لها المضادة لفيروس SARS-CoV-2.

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