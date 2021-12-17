متنبئ جوي يحذر من طقس الساعات المقبلة في العراق

2021/12/17 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى استمرار فرص هطول الأمطار في عدة محافظات، فيما تتردى الرؤية الافقية بسبب تشكل موجات كثيفة من الضباب في أربع مناطق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (17 كانون الاول 2021)، انه "توقف الامطار في منطقة ما او انعدامها لايعني انتهاء الحالة الجوية المؤثرة، فهي توقفات مؤقتة لا تنتهي الا فجر الثلاثاء هو موعد انتهائها".

وأضاف عطيه، لذلك فكل شي وارد في تقلبات الطقس، ومختصر وتحذيرات الليلة ونهار السبت هي: فرص هطول الامطار هذه الليلة ستكون في السليمانية واربيل وكركوك وشمال نينوى ودهوك وديالى وميسان والبصرة وذي قار وجنوب السماوة وجنوب البادية".

وتابع، ان "فرص غزارة الامطار متوقعة في السليمانية وشمال ديالى وشرق ميسان".

وأوضح المتنبئ الجوي، ان "فرص الامطار تضعف (مؤقتا) نهار وليل السبت في اغلب المدن، ويستمر الهطول في السليمانية وواسط وديالى وشمال نينوى ودهوك ومناطق من البصرة".

وحذر عطيه من "تردي الرؤية الافقية بسبب تشكل موجات من الضباب الكثيف هذه الليلة وصباح السبت، يشمل السليمانية ومناطق واسعة من نينوى وصلاح الدين وشمال أربيل"، مشيرا إلى ان الضباب "يزول خلال ساعات نهار يوم السبت".

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