الاطار التنسيقي يتحدث عن موعد بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة

2021/12/17 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الجمعة، ان الإطار التنسيقي ينتظر قرار المحمة الاتحادية بشأن الشكاوى المقدمة لإلغاء نتائج الانتخابات للبدء في مشاورات تشكيل الحكومة.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي جاهز لطرح نفسه كتحالف منسجم وذو رؤية موحدة ستساهم بتسهيل اختيار الرئاسات الثلاث خلال بدء المشاورات بهذا الأمر …

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