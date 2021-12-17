سر شجرة عيد الميلاد

2021/12/17 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ارتبطت الأشجار دائمة الخضرة باحتفالات نهاية العام؟ من الفراعنة إلى الرومان إلى ألمانيا في العصور الوسطى ..هذه قصة "شجرة الكريسماس".

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