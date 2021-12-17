2021/12/17 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين تعرب عن أسفها الشديد للعقوبات الأمريكية الجديدة التي تمنع الصادرات الصينية لثماني شركات تكنولوجيا من شينجيانج.وليست هذه هي المرة الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).