مدير بلدية النجف يرد على بيان مقتدى الصدر ’شديد اللهجة’

2021/12/17 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان الصدر قد حذر من استمرار "الطغيان" والفساد المستشري في بلدية محافظة النجف.

وقال في بيان تلقاه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بأسم هذه المدينة العريقة المقدسة".

وأضاف الصدر "الأدهى من ذلك كله..



إن ما يحدث اما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان (( آل الصدر )) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا انهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار علىٰ ذلك الفعل الشنيع".

وتابع "من هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلىٰ يوم الدين ..



نعم علىٰ الجهات المتخصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدّعون الانتماء لنا آل الصدر".

وختم بالقول "إنْ لم تقم الجهات المختصة باللآزم ...



فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حباً بالوطن وحفاظاً علىٰ سمعة النجف الأشرف أولاً وعلىٰ سمعة آل الصدر ثانياً ..



وكما وسأعلن عن أسمائهم فرداً فرداً وسأوكل أمرهم إلىٰ الشعب الذي ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة ...



فإلىٰ ذلك نسترعي انتباهكم ونأمل تعاونكم".

وتجددت صباح الجمعة، الاحتجاجات في محافظة النجف، الجمعة، للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.





وتجمع عشرات المتظاهرين في شارع الكوفة، المؤدي إلى مبنى المحافظة، للمطالبة بإقالة الياسري، فيما تحدثوا عن وجود عشرات من ملفات الفساد، تستدعي التحقيقات فيها.

ومساء الثلاثاء، قال متظاهرون إنهم تعرضوا للدهس المتعمد على يد سائق عجلة ’سلفادور’ حكومية تابعة للقوات الأمنية، فيما وثّقت كاميرا ’ناس’ إصابات المتحدثين الذين تم نقلهم في ساعة متأخرة من الليل إلى المستشفى، وذلك بعد احتجاجات واسعة تشهدها النجف ضد سوء الخدمات وتجاهل ملفات الفساد في المحافظة.

متظاهرون أبلغوا "ناس" أن عجلة حكومية قامت بدهسهم، موقعة نحو 4 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الحكيم.

وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة النجف، تظاهرات ضد المحافظ لؤي الياسري، الذي يتهمه متظاهرون بالفساد والتسبب بتلكؤ مشاريع المحافظة.

وقبل أسبوعين، سلّم نشطاء المحافظة، عدداً من ملفات الفساد إلى قيادة الشرطة، التي تدخلت كوسيط وطلبت مهلة 3 أيام، قبل إرسالها إلى القضاء، إلا أن متظاهرين يقولون إن شيئاً من تلك التعهدات لم يتحقق، وهو ما دفعهم لتجديد التظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ.

ونشبت صباح الثلاثاء، صدامات بين قوات مكافحة الشغب، ومتظاهرين يطالبون بإقالة محافظ النجف، لؤي الياسري، في شارع الكوفة.





وأظهر مقطع مرئي، تجمع العشرات من المتظاهرين، في شارع الكوفة، أمام بناية المحافظة، للمطالبة باستقالة المحافظ لؤي الياسري.

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