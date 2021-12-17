2021/12/17 | 22:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين تعرب عن أسفها الشديد للعقوبات الأمريكية الجديدة التي تمنع الصادرات الصينية لثماني شركات تكنولوجيا من شينجيانج.وليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها حكومة الولايات المتحدة في الاقتصاد الصيني بذرائع كاذبة للأمن القومي وانتهاك حقوق الإنسان، وفرض حظرًا على سلع شينجيانج، وبالتالي محاولة […]

ظهرت المقالة الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا في شينجيانج أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا في شينجيانج) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات التكنولوجيا في شينجيانج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).