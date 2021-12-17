أمريكا تحذر: الوقت اللازم لإيران لصنع سلاح نووي أصبح قصيراً بالفعل

2021/12/17 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت اللازم لإيران كي تصنع سلاحا نوويا أصبح الآن ”قصيرا فعلا“، ومثيرا للانزعاج.ولم يحدد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بشكل دقيق هذه المدة التي تم تقديرها بأنها مسألة شهور.وقال المسؤول: …

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