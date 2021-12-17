2021/12/17 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير النقل، الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الجمعة، ان مشروع الارصفة الثلاثة قد اكتمل من حيث التنفيذ في ميناء ام قصر.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل: مشروع الارصفة الثلاثة قد اكتمل من حيث التنفيذ في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: مشروع الارصفة الثلاثة قد اكتمل من حيث التنفيذ في ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: مشروع الارصفة الثلاثة قد اكتمل من حيث التنفيذ في ميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).