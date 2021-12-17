2021/12/17 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن تدمير انفاق واوكار للارهابيين في صحراء الانبار.وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان " كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ نفذت عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم وملاذاتهم".واضاف، ان "العملية أسفرت عن تدمير أوكار وانفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية".

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