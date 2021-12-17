حادثة حمرين تثير قلق ديالى وخط ساخن مع المشتركة للحيلولة دون تكرارها

2021/12/17 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس النواب المنحل، مضر الكروي، اليوم الجمعة، عن فتح خط ساخن مع العمليات المشتركة حيال حادثة حمرين.

‏وقال الكروي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خطف 4 مدنيين من قبل داعش قرب بحيرة حمرين في اقصى شمال شرق ديالى خرق امني لم يسجل منذ اشهر ويدلل على وجود خلايا نائمة تحاول العبث بالاستقرار والامان ما يستدعي جهود استخبارية لكشفها".

‏وأضاف أن "خطا ساخنا فتح مع العمليات المشتركة من اجل الاسراع في الاستدلال على مواقع المختطفين وتحريرهم"، مؤكدا أن "الحادثة اثارت قلقا عاما في ديالى خاصة وانها تأتي بعد استقرار نسبي في حمرين ومحيطها منذ اشهر".

‏وأشار إلى "ضرورة اصدار تعميم شامل يمنع اي جولات صيد لاي مدني في المناطق النائية البعيدة عن النقاط الامنية او المرابطات لتفادي تكرار عمليات الخطف والسعي لتوسيع انتشار الاحزمة لامنية في حمرين وبقية المناطق".

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