الصيهود : الاطار التنسيقي لديه من المقاعد والاصوات ما يمكنه من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء

2021/12/17 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد سعدون الصيهود ان الاطار التنسيقي لديه من المقاعد والاصوات ما يمكنه من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : قوى الاطار سوف لن تذهب منفردة بهذه الطريقة في تشكيل الحكومة وانما سوف تتحرك بقوة نحو الكتلة الصدرية من اجل ان يشترك كلا الطرفين في تشكيل الحكومة حسب مقتضيات الظرف السياسي الحالي الذي يتطلب تشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع المكونات الشيعية والسنية والكردية ".واضاف لا توجد ضمانات من نجاح حكومة تتشكل من جميع القوى الكردية وجميع القوى السنية وفريق واحد من القوى الشيعية تحت ما يسمى باغلبية وطنية ، والتي بالتاكيد سوف لن تؤدي واجباتها اتجاه العراق وشعبه ، مبينا انه " في مثل هكذا ظروف لا يمكن تشكيل كتلة معارضة من الشيعة فقط فضلا عن ان هذه الانتخابات التي تشوبها الكثير من الخروقات هي انتخابات مبكرة اجريت نزولا عند رغبة الشعب العراقي لتصحيح المسارات الخاطئة والتي ولدت سياسات خاطئة لحكومتين تشكلتا بعد انتخابات ٢٠١٨ وبالتالي هذا هو القلق من المخاوف التي نعاني منها".وتابع الصيهود : نريد ان نشكل حكومة تستطيع ان توفر ولو النزر القليل وان تحافظ على السيادة الوطنية وتقدم الخدمات لا حكومة تجاذبات بين هذه القوى التي تدعي بانها تريد ان تشكل حكومة واخرى معارضة وهي ليست معارضة حقيقية لانه مثلما اسلفت ان المعارضة الحقيقية في النظام الديمقراطي الحقيقي يجب ان تكون من الشيعة والسنة والكرد "./انتهى س

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