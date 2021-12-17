القبض على أربعة متهمين بالإرهاب وتدمير أوكار لداعش في بغداد والأنبار

2021/12/17 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على أربعة متهمين بالإرهاب في بغداد، فيما أكدت تدمير أنفاق و أوكار للإرهابيين في صحراء الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "مفارز سيطرات الشعب وبعقوبة السياحي وشاطىء دجلة والتحرير التابعة الى قيادة شرطة بغداد، القت القبض على ٤ متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب". وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الاربعة تمت خلال ١٢ ساعة بعد أن حاولوا النفاذ من السيطرات، الا ان التدقيق ومطابقة المعلومات من خلال الحاسبات ، مكن شرطة بغداد من القبض عليهم"، مؤكدة أنه "تم اقتيادهم الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".وفي سياق آخر، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، أنه "تنفيذا لاوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم وملاذاتهم ." وأضافت، أن "العملية أسفرت عن تدمير أوكار وانفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية" .

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