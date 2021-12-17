الولايات المتحدة - دروس من موجة الإضرابات الأخيرة - الطاهر المعز

2021/12/17 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أمريكا، هل هي "عَوْدَة الوَعْي" الطّبقي؟تُنفق الدّولة الأمريكية (الحكومة الإتحادية) المليارات من المال العام، لإنقاذ المصارف والشركات الرأسمالية الكُبرى، بما فيها شركات المُضاربة التي لا تستثمر في "الإقتصاد الحقيقي"، كما حصل خلال أزمة 2008/2009 أو خلال انتشار وباء "كوفيد -19"، بدل رفع حِصّة الإنفاق الإجتماعي (النقل العمومي والسّكن والصحة والتّعليم...)، وسمحت الدّولة باستحواذ المصارف على مَ ......





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