مجموعة السبع: سلالة

2021/12/17 | 22:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزراء الصحة بدول مجموعة السبع، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، هى "أكبر تهديد للصحة العامة على مستوى العالم".وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان أوردته مجلة …

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