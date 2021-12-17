إعلان شرم الشيخ يحذر من مخاطر الفساد على الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية

2021/12/17 | 22:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: حذر إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من المخاطر المتزايدة للفساد، الممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية.ودعا إعلان شرم الشيخ، اليوم الجمعة، لتأمين الاستجابة …

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