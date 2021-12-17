إيقاف 100 سائق ’خصوصي’ يعمل ’تاكسي’ في الكرخ خلال 24 ساعة

2021/12/17 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوقفت مديرية المرور العامة في العاصمة بغداد، الجمعة، 100 سائق، سيارة خصوصي، يعمل ’تاكسي’ خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس" (17 كانون الأول 2021): إن "مفارز المرور أوقفت 100 سائق، يستقلون سيارات خصوصي، لكنهم يعملون بها تاكسي، حيث فرضت عليهم غرامات مالية، وفق القوانين النافذة".

ويأتي ذلك بعد أن فعّلت مديرية المرور العامة قرارها القاضي بفرض غرامات مالية على اصحاب السيارات الخصوصي الذين يعملون فيها ’تاكسي’.

ووجهت مديرية المرور العامة، الأربعاء، بتشديد المحاسبة على المركبات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة وفرض غرامات على المخالفين.

وتم توجيه المفارز في بغداد والمحافظات بمحاسبة المخالفين وفق أحكام المادة 25 ثانيا (أ) مخالفة البيانات والتعليمات، وسيتم فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار.

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