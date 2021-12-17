2021/12/17 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين في صحراء الأنبار.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذا لاوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين في صحراء الأنبار المركز الخبري الوطني.

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