الإعلام الأمني تعلن تدمير انفاق واوكار للارهابيين في صحراء الانبار

2021/12/17 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن تدمير انفاق واوكار للارهابيين في صحراء الانبار.وقال بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ نفذت عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول …

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