2021/12/17 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، اليوم الجمعة، أن المقرر أن تنفذ محاولة لإطلاق التليسكوب الفضائي جيمس ويب، يوم الجمعة المقبل 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.ومن المرتقب أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان موعد إطلاق ناسا لتليسكوب يدرس “بداية الزمان” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان موعد إطلاق ناسا لتليسكوب يدرس “بداية الزمان”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان موعد إطلاق ناسا لتليسكوب يدرس “بداية الزمان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).