(بغداد اليوم) تنشر أسماء ضحايا فيضانات أربيل

2021/12/17 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

تنشر (بغداد اليوم) أسماء ضحايا فيضانات وسيول أربيل التي اجتاحت ضواحي المدينة.

_ الفتاة ( جواهر خالد) 16 سنة من القومية العربية_ أحمد ياسين 35 سنة من القومية العربية _ رسول جمعة 27 سنة من القومية العربية_ بيرهات أمين.



كوردي/ ايزيدي. _ أمينة كريم 53 سنة كوردية_ خديجة حسين رسول 80 سنة كوردية_ رمزية كريم 40 سنة كوردية_ دانر نبز 10 اشهر كوردي_ أوميد ماراند 23 سنة كوردي_ مواطنان نيباليان_ مسعود كريم الجنسية تركي

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