حادث سير يودي بحياة طبيب مختص ويصيب والده

2021/12/17 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر في مرور كركوك عن وقوع حادث تصادم مركبتين بالقرب من ناحية تازه على الطريق بين بغداد /كركوك مما ادى لوفاة طبيب مختص بالقلب والامراض الباطنية .وقال المصدر ان حادث اصطدام وقع بين عجلتين على الشارع العام بين كركوك و بغداد مقابل ناحية تازة العجلة الأولى نوع فورد صالون مما ادى الحادث إلى وفاة الدكتور نزار علي الحسني واصابة والده والعجله الثانيه نوع تريلة رينو وتم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج وسبب الحادث السرعة الشديدة ونسبة التقصير على سائق العجلة الأولى بنسبه ٧٥ ٪ و ٢٥ ٪ على العجلة الثانيه وتم توقيف سائق العجلة الثانيه في مركز شرطة ليلان./انتهى

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