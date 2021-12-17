توقعات باستمرار تساقط الأمطار في العراق لغاية فجر الثلاثاء

2021/12/17 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توقع المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الجمعة استمرار تساقط الأمطار في العراق لغاية فجر يوم الثلاثاء المقبل.وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "توقف الامطار في منطقة ما او انعدامها لايعني انتهاء الحالة الجوية المؤثرة، فهي توقفات مؤقتة لا تنتهي الا فجر الثلاثاء هو موعد انتهائها".وأضاف أن "كل شيء وارد في تقلبات الطقس"، محذراً من حالة الطقس هذه الليلة ونهار السبت./انتهى8

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