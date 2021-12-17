2021/12/17 | 23:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: GlOskoZs9MA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة هويدا يوسف: اصيل هميم اخطر مطربة في العراق | مع الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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