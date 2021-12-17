السعودية.. إصابة 5 أشخاص بانهيار سقف أحد المقاهي



السعودية.. إصابة 5 أشخاص بانهيار سقف أحد المقاهي
2021/12/17 | 23:11 - المصدر: موازين نيوز
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