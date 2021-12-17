التجربة النرويجية.. اقتصاد يمتص الصدمات والمفاجآت

2021/12/17 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د‭.‬سناء‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مصطفى أكاديمي‭ ‬وكاتب‭ ‬عراقي المقدمة في 12 آذار/مارس 2020، أعلنت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ Erna Solbergعن أقوى التدابير وأكثرها جوهرية التي اتخذتها في النرويج في وقت السلم. فقد أغلقت المدارس ورياض الأطفال وأدخلت في الحجر الصحي واضطرت معظم المطاعم والحانات إلى إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر.وتدخلت هذه التدابير مباشرة […]

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