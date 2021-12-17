بعد انهيار تاريخي.. ما الذي فعله أردوغان في الليرة بسبب التضخم؟

2021/12/17 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، وهي في طريقها إلى أسوأ أداء لها منذ عام 1995.

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