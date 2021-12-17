"جازبروم" الروسية: لايوجد أسباب لتغيير شروط اتفاقية "أوبك +" الأخيرة

2021/12/17 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية "جازبروم"، ألكسندر ديوكوف، إنه لا توجد حاليًا أسباب لتغيير شروط اتفاقية "أوبك +" التي تتضمن نموًا مجدولًا في الإنتاج من قبل جميع الدول يبلغ 400 ألف برميل شهريًا حتى مايو 2022.وأضاف ديوكوف -في تصريحات …

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