وزارة عراقية تدعو إلى أخذ أقصى درجات التأهب بسبب الفيضانات

2021/12/17 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، الفلاحين والمزارعين إلى اتخاذ أقصى درجات التأهب لأي حالة فيضانات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن ضفاف الانهر ومقترباتها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، (17 كانون الاول 2021)، إن "الخفاجي أكد ضرورة أن يتخذ الفلاحون والمزارعون أقصى درجات التأهب لأي حالة فيضانات ناتجة عن امطار أو سيول متوقعة حسب معطيات الانواء الجوية"، داعيا وزارة الموارد المائية الى احتواء هذه الموجات من السيول والامطار وتوظيفها بالشكل الامثل مع ابداء المساعدة لاي حالة قد تحدث بغية تقليل الاضرار المتوقعة وتوجيه المياه الواردة الى الانهر والبحيرات من أجل الاستفادة منها، فضلا عن تصريف مياه السيول والامطار المتوقعة بعيدا عن المدن والقرى الريفية".

وأضاف البيان، ان "الخفاجي دعا جميع المواطنين من الفلاحين والمزارعين للابتعاد عن ضفاف الانهر ومقترباتها، فضلا عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، واصفا سقوط الامطار بأنه غيث السماء بعد الجفاف الذي حل في ارجاء البلاد نتيجة قلة الايرادات المائية والتي قلصت الخطة الزراعية الى 50%".

وأوضح الخفاجي، ان "زيادة الايرادات المائية الناتجة عن السيول والامطار والتي هطلت اليوم في بعض مناطق البلاد بداية موسم خير على القطاع الزراعي في حالة استمرارها بغية زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا اضافة الى زيادة المساحات المزروعة وخاصة في محافظة ديالى التي حرمت من الخطة الزراعية"، مشيرا الى أن "ذلك سيؤدي الى تقليل مخاوفنا بخصوص تحقيق الامن الغذائي للموسم القادم".

كما دعا وزير الزراعة "الجهات ذات العلاقة وكوادر وزارة الموارد المائية الى احتواء الزيادات المتوقعة نتيجة السيول والامطار وتوظيفها بالشكل الأمثل من أجل زيادة المساحات الخضراء وانتشال البلاد من أزمة الجفاف".

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