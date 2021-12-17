رقصات وأطباق في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

2021/12/17 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكار‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واصلت‭ ‬اليونسكو‭ ‬إدراج‭ ‬تقاليد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تراثها‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬وبينها‭ ‬رقصات‭ ‬وأطباق‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬ثقافات‭ ‬من‭ ‬القارات‭ ‬الخمس،‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬60‭ ‬ترشيحا‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬توافق‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباعها‭.‬ وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬أدرجت‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬طبق‭ “‬تشيبو‭ ‬جين‭” ‬الشهير‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬السنغال‭.‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬السنغالية‭ […]

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