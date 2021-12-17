بيع حقوق أعمال موسيقية بنصف مليار دولار

2021/12/17 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تنازل‭ ‬نجم‭ ‬الروك‭ ‬الأميركي‭ ‬بروس‭ ‬سبرينغستين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬أعماله‭ ‬الموسيقية‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭”‬،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قُدّرت‭ ‬قيمتها‭ ‬بنصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬ومجلة‭ “‬بيلبورد‭” ‬الأميركيتان‭ ‬الأربعاء‭.‬ وتشمل‭ ‬الصفقة‭ ‬المجموعة‭ ‬الموسيقية‭ ‬الكاملة‭ ‬للأعمال‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعماله‭ ‬ككاتب‭ ‬ومؤلف‭ ‬موسيقي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أغنيات‭ […]

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